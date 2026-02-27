Machado celebra liberación de opositor Superlano y dice que lo verá «pronto» en Venezuela

2 minutos

Caracas, 27 feb (EFE).- La líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado celebró este viernes la libertad plena otorgada al exdiputado Freddy Superlano -que se encontraba en arresto domiciliario desde su salida de la cárcel el pasado 9 de febrero- como parte de un proceso de amnistía, y aseguró que lo verá «muy pronto» en Venezuela.

«¡Bravo, Freddy! Ver cómo nuestros héroes presos han regresado a casa tan fortalecidos y decididos es muy emocionante, y nos llena de un profundo orgullo», dijo Machado en un mensaje en su cuenta en la red social X.

«Nos vemos pronto recorriendo Barinas -el estado natal de Superlano- y toda Venezuela», añadió la opositora, que se encuentra en Estados Unidos, tras salir en diciembre pasado de once meses de la clandestinidad en Venezuela para ir a recibir el Nobel de la Paz en Oslo.

Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, recibió este viernes la libertad plena y fue despojado del grillete electrónico que controlaba su arresto domiciliario, una semana después de la promulgación de la amnistía.

El opositor fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las cuestionadas elecciones, por «funcionarios encapuchados».

En septiembre de ese año, el entonces fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Superlano con la divulgación de más del 80 % de las actas electorales que la oposición mayoritaria asegura haber recolectado en las presidenciales, como pruebas del reclamado triunfo de su candidato en estos comicios, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Tras su arresto, el opositor estuvo cerca de 18 meses aislado, según denunció su esposa, Aurora Silva.

Superlano fue diputado entre 2016 y 2021. En 2021 ganó las elecciones a la Gobernación de Barinas (cuna de Hugo Chávez), pero el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la repetición de esos comicios al argumentar que el exdiputado estaba inhabilitado para presentarse.

Unas 223 personas han salido de prisión en Venezuela y otras 4.534 que estaban en libertad restringida con medidas cautelares han recibido libertad plena tras la amnistía, según informó este viernes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó este jueves que aún quedan 568 casos en el país. EFE

