Machado celebra rescate de un superviviente tras ocho días bajo los escombros en Venezuela

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Redacción América, 2 jul (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado celebró este jueves el rescate con vida de Hernán Gil, quien permaneció ocho días bajo los escombros tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela hace una semana, y aseguró que «Venezuela volverá a respirar en libertad».

Machado destacó que Gil «vuelve a respirar libremente» después de permanecer 183 horas bajo los escombros y de una operación de salvamento que se prolongó durante más de 120 horas, en la que participaron más de un centenar de rescatistas de cinco países.

La dirigente agradeció el trabajo de quienes participaron en el rescate. «GRACIAS! Venezuela estará siempre agradecida con cada persona que hoy nos acompaña y ayuda a salvar una vida», escribió en sus redes sociales.

Asimismo, expresó su confianza en que el país logrará superar la tragedia. «Vamos a salir de esto, vamos a levantarnos», afirmó.

Gil fue rescatado la mañana de este jueves, tras pasar ocho días atrapado en la garita de vigilancia del edificio donde trabajaba, en la localidad de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, luego de una operación de salvamento de casi 72 horas en la que participaron rescatistas de Venezuela, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Portugal y El Salvador.

Según datos de la ONU, se trata del decimotercer rescate con vida realizado por los equipos internacionales desplegados en Venezuela desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.

El último balance oficial cifra en 2.295 los fallecidos y en 11.267 los heridos. EFE

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