Machado compara la transición democrática en Venezuela con la caída del muro de Berlín

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Madrid, 20 abr (EFE).- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado consideró este lunes que el «desmontaje» de la «estructura criminal» que gobierna Venezuela será comparable con la caída del muro de Berlín en Europa y conllevará una ola democrática que se expandirá a toda la región.

«El desmontaje de esta estructura en Venezuela traerá olas expansivas de democracia y libertad que harán este proceso y este momento equivalente a lo que fue la caída del muro de Berlín para Europa, pero ahora para las Américas», dijo en un encuentro organizado en Madrid por el centro de pensamiento Nueva Economía Fórum.

Para la opositora, «el desplazamiento del régimen en Venezuela traerá también la democracia para Cuba y para Nicaragua y fortalecerá las bases democráticas de toda la región».

Machado dijo estar convencida de que no hay una generación mejor forjada en estas luchas que la actual, «para concluir esta tarea de desalojo de un sistema criminal» y permitir «que se abran todas las puertas del potencial enorme» que tiene Venezuela.

«Los venezolanos entendemos ahora que este proceso requiere avanzar en rutas simultáneas. Desde luego, esto implica un enorme acuerdo nacional, una gran alianza para la libertad y la democracia que trasciende las ideologías o las posiciones doctrinarias», añadió.

Venezuela, según Machado, será «la gran demostración» de que cuando se dice que es imposible acabar con una «tiranía» que se ha apoderado de todo «es porque no conocen la fuerza de un pueblo decidido a ser libre».

«Los venezolanos hemos demostrado una y otra vez que hacemos posible lo imposible», subrayó.

El foro fue inaugurado por el expresidente de Gobierno socialista Felipe González, con el que la opositora venezolana se había reunido ya durante su visita a España.

Este último recalcó que «la lucha por la democracia no tiene color político» y que «a día de hoy» no se dan en Venezuela ninguna de las condiciones de la democracia: el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho, el pluralismo democrático y la división de poderes.

González deseó que Machado vuelva a Venezuela «con absolutas garantías de seguridad» y que con ella regresen también los exiliados.

Ella, añadió el expresidente, «representa ese liderazgo que no es frecuente verlo. Es el liderazgo que no beneficia a una persona, sino que se proyecta por la libertad, la democracia y la convivencia de todo un país». EFE

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