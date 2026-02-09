Machado condena la detención de Guanipa y acusa de «tiranía» al Gobierno venezolano

Washington, 9 feb (EFE).- La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, condenó este lunes la detención en Venezuela del exdiputado antichavista recién liberado Juan Pablo Guanipa, que calificó de secuestro, y acusó de tiranía al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte, inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, mi compañero, Juan Pablo Guanipa», dijo Machado tras haber comparecido hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. EFE

