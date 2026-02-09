Machado denuncia secuestro de colaborador horas después de ser excarcelado en Venezuela

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el lunes el «secuestro» del dirigente Juan Pablo Guanipa, excarcelado la víspera como parte de un proceso de liberaciones de presos políticos anunciado días después del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Luego de ser liberado, Guanipa recorrió en moticicleta varios centros de arresto donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa.

«Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata», escribió Machado en X.

Su hijo, Ramón Guanipa, exigió fe de vida.

«Se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre», dijo Guanipa en un video publicado en X.

«Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre, ya basta de tanta represión», agregó.

El Parlamento venezolano prevé aprobar el martes una ley de amnistía general propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Más temprano, Machado, que abandonó Venezuela en diciembre en secreto para recibir el Nobel, celebró las excarcelaciones.

«Muy pronto nos vamos a encontrar y abrazar en una Venezuela libre y le daremos gracias a estos héroes por todo lo que han entregado para hacer que Venezuela sea el país que nos merecemos, que Dios nos bendiga», dijo Machado en un audio en X.

El 8 de enero el gobierno interino de Venezuela anunció un proceso para otorgar un «número importante» de excarcelaciones de presos políticos en medio de la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump. Familiares y oenegés han denunciado desde entonces que las liberaciones se han producido a cuentagotas.

La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, verificó 35 nuevas excarcelaciones este domingo. Según sus datos, cerca de 400 detenidos por razones políticas han sido liberados desde el 8 de enero.

– «Vamos a un proceso electoral» –

Guanipa, quien fue vicepresidente del Parlamento, fue detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

Su última aparición pública fue el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude.

«Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano», dijo Guanipa a la AFP al reivindicar el triunfo de la oposición en los comicios presidenciales de 2024.

«El día 28 de julio del año 2024 el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular. ¿La queremos respetar? Vamos a respetarla, eso es lo básico, eso es lo lógico. ¿Ah, no la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral», declaró Guanipa.

En 2017, Guanipa fue electo gobernador del petrolero estado Zulia, pero se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por Maduro por considerarla ilegítima. Fue destituido y se convocaron nuevas elecciones en el estado, cuna de la industria petrolera venezolana.

– Excarcelado con restricciones –

Perkins Rocha, asesor legal de Machado y delegado de la mayor coalición opositora del país, también fue excarcelado el domingo con medidas cautelares «muy estrictas», indicó su esposa, María Constanza Cipriani, en su cuenta en X, sin precisar las restricciones impuestas.

«Ahora abogamos por la Libertad plena», agregó junto a una fotografía de ambos.

Medios locales divulgaron fotografías de una patrulla policial apostada frente al edificio donde vive Rocha en Caracas.

Rocha llevaba un año y medio recluido. Fue arrestado el 27 de agosto de 2024 en medio de una ola de detenciones ejecutadas tras la cuestionada reelección de Maduro.

Posterior a la reelección estallaron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos que Maduro calificó como «terroristas».

Otro colaborador de Machado, Freddy Superlano, de 49 años, también fue excarcelado, informó la ONG Foro Penal la noche del domingo. Trabajó junto a la líder opositora en la campaña previa a las presidenciales y fue arrestado dos días después de la cuestionada reelección de Maduro.

