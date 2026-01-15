Machado dice a senadores de EEUU que hará de Venezuela un «escudo de seguridad» regional

2 minutos

Washington, 15 ene (EFE).- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró este jueves a senadores estadounidenses de ambos partidos que su proyecto para el país caribeño pasa por convertirlo «en un escudo de seguridad» para toda la región.

«De un foco de criminalidad en las Américas lo convertiremos (el país) en un escudo de seguridad para todo el hemisferio (occidental)”, afirmó durante el encuentro que mantuvo con legisladores la opositora, que hizo referencia al término geográfico que se emplea en Washington para referirse a las Américas.

Entre los senadores con los que se reunió -durante aproximadamente una hora- la premio Nobel de la Paz 2025 destacan los demócratas de alto rango Dick Durbin o Rubén Gallego y republicanos como Rick Scott.

«Vamos a asegurar las instituciones, el Estado de derecho, abrir los mercados y recuperar a una enorme diáspora venezolana que ha sufrido mucho, pero que también ha aprendido mucho», añadió la opositora durante la reunión, a la que asistieron también los demócratas Alex Padilla, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Chris Murphy, Jacky Rosen, Chris Coons y Peter Welch.

También participaron otros republicanos cercanos al presidente estadounidense, Donald Trump, como el colombiano-estadounidense Bernie Moreno, Ted Cruz y John Curtis.

La visita de Machado a Washington llega después de que EE.UU. se decantara en principio por un Gobierno de transición para Venezuela dirigido por la chavista Delcy Rodríguez en vez de uno integrado por la premio Nobel, de quien Trump dijo que carece de «apoyos» dentro del país suramericano.

Según la cuenta en X de su formación, Vente Venezuela, Machado aseguró durante la reunión con los senadores que Delcy Rodríguez «es parte de la estructura criminal (del Gobierno de Nicolás Maduro)».

Antes de acudir al Capitolio, Machado almorzó con el propio Trump, en lo que ha supuesto el primer encuentro entre ambos y también el primero desde que Washington capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

A la salida del Congreso estadounidense, Machado fue recibida por sus simpatizantes y preguntada por la prensa por su reunión con Trump, sobre la que aseguró que el republicano está totalmente «comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos».

Además, dijo haber «presentado» al presidente estadounidense la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado. EFE

lt/asb/gad

(foto) (video)