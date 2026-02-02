Machado dice estar dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez para hablar sobre transición

Bogotá, 2 feb (EFE).- La opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes que está dispuesta a reunirse con la presidenta encargada de su país, Delcy Rodríguez, para hablar sobre «un cronograma» de transición democrática, un proceso que volvió a calificar de «irreversible».

«Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición», expresó Machado, ganadora del premio Nobel de Paz de 2025, en un encuentro virtual con medios colombianos como el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio. EFE

