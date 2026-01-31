Machado dice que Delcy Rodríguez es «incapaz» de liderar transición política en Venezuela

Cartagena de Indias (Colombia), 30 ene (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este viernes que la presidenta encargada de su país, Delcy Rodríguez, es «incapaz» de generar confianza o estabilidad para liderar una transición política.

«No hay manera de que una persona que ha sido corresponsable de esta tragedia genere confianza o estabilidad. Eso no existe. Delcy Rodríguez es incapaz de generar cualquier tipo de política militar, de seguridad o de ninguna naturaleza que permita una transición», aseguró Machado al intervenir en la charla ‘Hablemos de Venezuela’, en el marco del Hay Festival en Cartagena de Indias. EFE

