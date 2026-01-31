Machado dice que la amnistía de Venezuela es por presión de EE.UU. y espera que se cumpla

1 minuto

Cartagena de Indias (Colombia), 30 ene (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este viernes que la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta por la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, es «producto de la presión real» de Estados Unidos y que espera que se haga realidad.

«Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto», manifestó al intervenir en la charla ‘Hablemos de Venezuela’, en el Hay festival de Cartagena de Indias. EFE

joc/gad

(foto)