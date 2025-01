Machado dice que militares y personal electoral cooperaron para obtener actas de votación

Caracas, 7 ene (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aseguró este martes que los funcionarios militares y electorales cooperaron el día de los comicios presidenciales del 28 de julio para que la principal coalición antichavista obtuviera las actas de votación que -insiste- demuestran el «triunfo» del candidato Edmundo González Urrutia, frente al resultado oficial que dio la victoria a Nicolás Maduro.

«Los militares tuvieron su acta y nosotros no hubiéramos tenido acceso a esas actas si no hubiese sido por la cooperación de los funcionarios del Plan República y del CNE (Consejo Nacional Electoral) que desobedecieron órdenes de que no podían entrar nuestros testigos y que no podían recibir las actas», dijo Machado en rueda de prensa virtual. EFE

