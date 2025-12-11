The Swiss voice in the world since 1935
Machado dice que trabaja con el gobierno de EEUU pero no está implicada en sus operaciones

Oslo, 11 dic (EFE).- La oposición venezolana liderada por María Corina Machado está «trabajando de manera ardua» con el gobierno estadounidense para explicar en detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que el gobierno de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

«No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia», dijo la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz en una rueda de prensa en Oslo. EFE

