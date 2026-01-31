Machado dice que Venezuela puede financiar su recuperación económica y abrir oportunidades

Cartagena de Indias (Colombia), 30 ene (EFE).– La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este viernes que Venezuela tiene la capacidad de financiar su propia recuperación económica y convertirse en un país de oportunidades, condicionada al desmantelamiento de estructuras criminales.

«Nosotros podemos financiar y abordar los costos que implica una reconstrucción», afirmó Machado durante su intervención vía teleconferencia en la charla ‘Hablemos de Venezuela’ con el periodista Michael Scott, en el Hay Festival de Cartagena de Indias, en el norte de Colombia.

La dirigente opositora señaló que una recuperación sostenible requiere la aplicación efectiva de la ley y el corte de los flujos financieros ilegales que sostienen estructuras criminales.

«Lo que va a llevar a la liberación de Venezuela es la actuación decisiva con aplicación de la fuerza de la ley, que incluye un requisito fundamental: cortar los flujos de fondos ilegales criminales», afirmó.

Machado indicó que esos recursos provienen, entre otros, del narcotráfico, el contrabando de oro y el tráfico de personas, y advirtió que mientras esas economías ilícitas sigan operando no será posible una recuperación económica sostenible.

La declaración de la premio Nobel de Paz 2025 se produce a pocos días de cumplirse el primer mes de los ataques del 3 de enero en Caracas, que reconfiguraron el escenario político y económico de Venezuela luego que fuerzas de Estados Unidos capturaran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico ante la Justicia estadounidense.

Tras esos hechos, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y ha impulsado una agenda de medidas orientadas a reactivar la economía, entre ellas la reforma de la Ley de Hidrocarburos para atraer inversión privada y extranjera, el anuncio de reapertura de las conexiones aéreas y gestiones con Estados Unidos para avanzar en el alivio de sanciones vinculadas al sector energético.

Machado destacó además el papel de la migración venezolana como un activo para el futuro económico del país y de la región, en particular en relación con Colombia, país que acoge a más de 2,8 millones de migrantes venezolanos.

«Muchos de los venezolanos que se han estado formando en el mundo entero traerán esa energía renovada para transformar el país», dijo.

La líder opositora expresó su aspiración de que los cerca de ocho millones de venezolanos que salieron del país puedan regresar de manera voluntaria en un escenario de reconstrucción económica. EFE

