Machado entrega la medalla del Nobel de la Paz a Trump y le reitera su adhesión

La líder opositora venezolana María Corina Machado le entregó este jueves su medalla del Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, que ansiaba ganarla el año pasado, y le reiteró que cuenta con él «para la libertad de Venezuela».

Machado fue recibida con discreción en la Casa Blanca por el presidente republicano, el mandatario que cambió el rumbo de Venezuela con la captura y derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, pero que ahora apuesta claramente por sus herederos.

Maestro de controlar las redes sociales, el mandatario republicano no colgó ninguna foto de esa entrega simbólica de un premio que según los estatutos del Instituto Nobel, es personal e intransferible.

La Casa Blanca tampoco confirmó si Trump aceptó el regalo.

«Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz», declaró Machado a la prensa frente al Capitolio estadounidense tras su reunión con Trump.

«Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela», añadió.

«Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida», aseguró en unas declaraciones dominadas por la desorganización, ante el Capitolio, donde se había reunido con senadores, constató la AFP.

Lo que debía ser una rueda de prensa a las puertas del Congreso se convirtió en un mítin descontrolado, con decenas de venezolanos partidarios suyos gritando y jaleando a la opositora.

La policía y los guardaespaldas la sacaron del lugar y la metieron en un coche, sin que se realizara la rueda de prensa.

Desde la Casa Blanca la única reacción fue una descripción de lo que esperaba el presidente Trump, según su portavoz, Karoline Leavitt.

Trump «estaba impaciente» por conocer a Machado y esperaba mantener «una buena conversación productiva», dijo la portavoz de la Casa Blanca mientras el almuerzo en privado aún estaba en curso.

El Nobel Peace Center subrayó el jueves en X que los laureados podían disponer como quisieran de la medalla dorada asociada a la distinción.

Pero agregó: «Una medalla puede cambiar de manos, pero no el título de laureado del Premio Nobel de la Paz».

– Primera venta de crudo venezolano –

Trump provocó un sismo dentro y fuera de Venezuela al lanzar un ataque para detener y trasladar a Estados Unidos al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y a su esposa, acusados de narcotráfico.

La operación fue recibida en un primer momento con euforia por la oposición. Pero Trump enseguida echó un balde de agua fría al declarar que Machado era una «persona muy amable» pero que no la veía como líder del país.

Con la sustituta de Maduro, Delcy Rodríguez, mantuvo en cambio el miércoles una «larga» conversación telefónica, sobre petróleo, minerales, comercio o seguridad, reveló el presidente.

Rodríguez es una persona «formidable», aseguró Trump.

La presidenta interina venezolana presentó este jueves un proyecto de reforma petrolera, para alentar la inversión en el sector vital del país, gravemente deteriorado.

Estados Unidos está rápidamente tejiendo una relación particular con Caracas, un régimen al que de forma oficial sigue considerando «narcoterrorista», lo cual no impide los negocios.

Este jueves un responsable bajo anonimato confirmó una primera venta de crudo venezolano decomisado, por un valor de 500 millones de dólares.

Ese dinero pasará a cuentas controladas directamente por el Departamento del Tesoro.

Trump «protege» el continente americano «contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho», declaró una portavoz de la Casa Blanca.

Fiel a su política de palo y zanahoria, el gobierno Trump anunció también la incautación en el Caribe de un sexto petrolero sometido a sanciones.

Para sus planes petroleros, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, esperan contar con la colaboración de las multinacionales, que sin embargo piden que se aclare el marco legal y político.

Machado salió de Venezuela en diciembre, al cabo de casi un año de clandestinidad, gracias al apoyo logístico estadounidense.

Tras recibir el premio Nobel en Oslo, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV en Roma.

