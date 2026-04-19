Machado expresa su rechazo a los cánticos racistas coreados por sus seguidores en Madrid

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Madrid, 19 abr (EFE).- La opositora venezonala María Corina Machado expresó este domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores mientras esperaban su aparición en el acto celebrado ayer sábado en la Puerta del Sol de Madrid.

«¡Fuera mona!», en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue uno de los gritos que se escucharon durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, previa al discurso que la premio nobel de la paz dirigió a los concentrados en el centro de Madrid.

«Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza -afirmó hoy Machado-. Y eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos».

«Nosotros planteamos un proceso de sanación y de rencuentro que se basa en el respeto a la dignidad y al derecho de cada quien a vivirlibremente en base a sus ideas», añadió.

En consecuencia, «por supuesto que rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza», concluyó.

María Corina Machado ha hecho estas declaraciones durante una entrevista con EFE en Madrid, ciudad que ha visitado este fin de semana en le marco de su recorrido por diversas capitales europeas para recabar apoyo internacional.

En España, Machado ha recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y la Llave de Oro de la capital española, además de reunirse públicamente con Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido conservador Partido Popular, y Santiago Abascal, líder del ultraderechista Vox.

Con carácter privado, Machado se ha encontrado con el expresidente socialista Felipe González y el expresidente conservador José María Aznar, pero ha rehusado ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

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