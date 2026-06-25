Machado llama a organizar ayuda por redes y pone a disposición plataformas de su partido

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Redacción América, 25 jun (EFE).- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado llamó este jueves a los ciudadanos a organizarse a través de las redes sociales para apoyar a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela y puso a disposición las plataformas de su partido para ayudar a localizar a personas desaparecidas y canalizar solicitudes de asistencia.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Machado pidió a los venezolanos dentro y fuera del país activarse «de manera muy organizada y eficiente» para responder a la emergencia causada por los sismos, que han dejado al menos 188 fallecidos y 1.520 heridos.

«Venezuela nos necesita a todos», afirmó la dirigente opositora, quien sostuvo que el país ha sido «golpeado en el alma» y que muchos venezolanos tienen familiares o allegados fallecidos o desaparecidos.

Machado destacó las «muestras de generosidad infinitas» de la diáspora venezolana y aseguró que incluso quienes permanecen en el país y atraviesan dificultades quieren colaborar con los afectados.

La opositora pidió coordinar esfuerzos para aportar insumos, distribuirlos «de manera segura y eficiente», acompañar y consolar a las víctimas, así como ayudar a reportar y conectar a personas desaparecidas o incomunicadas.

Asimismo, anunció que las redes y estructuras de su partido , Vente Venezuela (VV) estarán disponibles para apoyar la localización de seres queridos y canalizar información sobre personas que necesiten ayuda o requieran asistencia urgente.

«Ante todo recordemos que no estamos solos, nos tenemos», expresó Machado, quien aseguró que los venezolanos han demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para levantarse juntos frente a la adversidad.

El llamamiento se produjo mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes en edificios colapsados de Caracas y otras zonas afectadas, y decenas de países y organismos internacionales han comenzado a enviar ayuda humanitaria y equipos de rescate.

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

Rodríguez detalló que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, «algunos han debido ser evacuados», sin precisar la cifra.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), indicó que, tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 de este miércoles, se han registrado 138 réplicas hasta las 12:00 hora local (16:00 GMT) de este jueves, lo que «ha obligado» a que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como «zonas de desastres». EFE

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