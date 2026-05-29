Machado manifiesta su «determinación» a negociar una transición con la presidenta interina de Venezuela

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La líder opositora María Corina Machado manifestó este jueves desde Panamá su «determinación» a negociar una transición democrática con el gobierno interino a cargo de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en enero.

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024 que, según denuncia, Maduro ganó bajo fraude.

Ahora, cinco meses después de la caída de Maduro, la Nobel de Paz pide una negociación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con el propósito convocar a nuevas elecciones.

Machado solicitó el acompañamiento de Estados Unidos para «impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela», indica un comunicado firmado por ella desde Panamá.

«El propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana», añade la misiva elaborada al término de un encuentro con partidos políticos venezolanos de oposición.

Aunque el documento no menciona candidatos electorales, Machado ya ha dejado claro sus intenciones de participar. «Yo seré la candidata», dijo la semana pasada durante un mitin ante 2.000 venezolanos en Panamá.

Las denuncias de fraude generaron una ola de represión poselectoral que acabó con más de 2.000 detenidos y decenas de dirigentes políticos exiliados en otros países, según un reporte de Human Rights Watch.

La oposición considera que para crear un ambiente favorable al proceso de transición es necesaria la liberación plena de presos políticos, el retorno de seguro de exiliados y el «desmantelamiento del aparato represivo», así como de los «grupos armados, ilegales o terroristas», indica el comunicado.

El gobierno venezolano considera a Machado como una «prófuga de la justicia» y la acusa de solicitar la intervención militar estadounidense que derrocó a Maduro.

La opositora se encuentra en el exilio desde diciembre, cuando protagonizó un espectacular escape del país para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo.

Desde entonces se reúne con líderes políticos de varios países, especialmente con el gobierno estadounidense.

El presidente Donald Trump se ha declarado «satisfecho» con la presidencia de Delcy Rodríguez, que ha impulsado reformas petroleras y mineras que abren las puertas a capital privado y extranjero.

Machado ha anunciado en distintas ocasiones que regresará pronto a Venezuela, pero no ha confirmado fechas.

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