Machado ofrece minimizar intervención estatal en Venezuela para la industria petrolera

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Washington, 24 mar (EFE).- La líder opositora Maria Corina Machado presentó este martes un plan energético para Venezuela ante decenas de empresarios petroleros estadounidenses en la conferencia CERAWeek en Houston Texas, en el que destacó la intención de minimizar el rol estatal dentro de las inversiones petroleras del país suramericano.

Machado ofreció a los inversores petroleros acabar con el «aislamiento de los recursos energéticos» de Venezuela y limitar la acción estatal, durante su intervención en el CERAWeek, el foro más importante de la industria.

La opositora indicó que sabe que actualmente invertir en Venezuela sigue siendo «muy arriesgado» pero que buscará generar «confianza» propiciando las condiciones «limitando la intervención del Estado».

«El Estado debe estar fuera del camino, debe crear condiciones para que el sector petrolero pueda ser privado», precisó Machado.

CERAWeek, organizado por S&P Global, reúne cada año en Houston a ejecutivos de grandes compañías energéticas, funcionarios gubernamentales, inversores y expertos para debatir sobre mercados, geopolítica y transición energética.

El encuentro, que se realiza en medio de una guerra entre Estados Unidos con Irán, es considerado un termómetro clave del sector por la presencia de actores que influyen directamente en las decisiones de inversión a escala global.

Mientras Machado ofrece planes energéticos favorables para los inversionistas estadounidenses, el mandatario republicano, Donald Trump, mantiene su visto bueno a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien dirige al país desde enero, posterior a la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Estados Unidos ha relajado las sanciones petroleras contra Caracas y generado un marco legal para que empresas norteamericanas puedan invertir en el crudo venezolano bajo serias condiciones de control y reporte. EFE

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