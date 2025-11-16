Machado pide a funcionarios que «bajen las armas» y acompañen «la libertad de Venezuela»

2 minutos

Caracas, 15 nov (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado pidió este sábado a los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro que «bajen las armas» y acompañen «la libertad» del país «cuando llegue la hora precisa».

En un audio compartido en redes sociales, la nobel de la Paz expresó que el «rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera» de la nación.

«Lo que va a pasar, ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente, la posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces», dijo Machado.

La antichavista pidió también a «quienes hoy ejecutan las órdenes infames» que, «llegada la hora, salgan a abrazar al pueblo, a su pueblo».

«Tú sabrás muy bien cómo y cuándo dar ese paso porque todo a tu alrededor será inequívoco. Sé un héroe y no un criminal, sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia, sé parte del futuro luminoso de Venezuela. (…) Este día que se acerca», agregó.

Machado considera fraudulenta la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo- en las presidenciales de julio de 2024, en las que la opositora asegura que ganó el exembajador Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.

El miércoles, Machado dijo que percibe «horas decisivas» para Venezuela y garantizó una «transición pacífica».

En un foro de expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA en el Miami-Dade College (MDC), afirmó también que «lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina».

La exdiputada confió en que «hoy Venezuela está en el umbral de la libertad» y de «una transformación sin precedentes».

Entretanto, el Gobierno de Maduro denuncia que EE.UU. «amenaza» a Venezuela para propiciar un «cambio de régimen» con su despliegue en el Caribe, una tensión acrecentada esta semana con el anuncio de Washington de la operación militar ‘Lanza del Sur’. EFE

csm/rrt