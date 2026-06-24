Machado pide unidad y fortaleza tras terremoto de magnitud 7,5 en Venezuela

Compartir

2 minutos

Redacción América, 24 jun (EFE).- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó este miércoles su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.

En un mensaje en la red social X aseguró que sus «oraciones» están con «cada hogar venezolano» en estas «horas de angustia» y expresó su deseo de que «la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan» ante este «difícil momento».

«Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca», escribió Machado.

El terremoto que sacudió este miércoles a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que elevó su magnitud a 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo, que se sintió en varias regiones del país.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto.

Tras el fuerte temblor, numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse, mientras en redes sociales comenzaron a circular imágenes de daños en viviendas, así como reportes de cortes de electricidad e interrupciones en los servicios de internet y telefonía.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas desconocen si el fuerte sismo causó daños graves, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Se espera la confirmación oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y se desconoce si hubo daños que lamentar», señalaron. EFE

lnm/rrt