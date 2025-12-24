Machado promete regresar a Venezuela y anunciará «nuevos pasos» para la «victoria»

Redacción América, 24 dic (EFE).- La líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, prometió este miércoles regresar a Venezuela y avanzó que informará en los «próximos días» sobre los «nuevos pasos» para concretar una «victoria».

«Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria. Pasos cuya explicación detallada me voy a reservar en estos momentos por razones que yo sé que nuestra gente entiende mejor que nadie», dijo Machado en un audio compartido en su cuenta de X.

«Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar, junto a cada uno de ustedes, la fase definitiva de nuestra lucha, una lucha que ya es universal», añadió la opositora, sin dar más detalles al respecto. EFE

