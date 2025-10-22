Machado recuerda las primarias de hace dos años como «la derrota espiritual» del chavismo

Caracas, 22 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela y nobel de la paz María Corina Machado recordó las primarias de la oposición celebradas hace dos años, en las que resultó ganadora, como «la derrota espiritual» del Gobierno del mandatario Nicolás Maduro, a quien asegura que también vencieron en las presidenciales de julio de 2024, pese a que el chavista fue proclamado ganador.

«La primaria fue la derrota espiritual del régimen y de allí en adelante avanzamos en derrota electoral y en todos los otros planos, y ahora estamos en la fase final, en la fase resolutiva. No tengo dudas de que hemos llegado aquí gracias a ese hito que ha marcado la historia», dijo, en alusión a las elecciones internas, durante un encuentro virtual con opositores y otras personalidades.

En ese sentido, Machado aseguró que ese proceso «fue mucho más que un acto de coordinación política, fue -afirmó- un hito de reafirmación ciudadana y democrática y de una nación que quiere seguir siendo nación», además de «un ejercicio de construcción enorme de confianza».

«Venezuela será libre muy pronto y vamos (…) a trabajar aún más duro (…) y poner este país a valer, porque vamos a ser la envidia del planeta», agregó.

Con más del 90 % de los votos, Machado fue elegida en las primarias del 22 de octubre de 2023 como la candidata de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), a las elecciones presidenciales celebradas en julio del año pasado, en las que al final no pudo competir por una inhabilitación en su contra.

La exdiputada cedió la candidatura a Edmundo González Urrutia, quien la PUD asegura ganó en los comicios, al tiempo que denunció como fraudulenta la controvertida reelección de Nicolás Maduro proclamada por el organismo electoral, controlado por afines al chavismo.

El opositor, quien también participó en el encuentro, aseguró que cada uno de sus connacionales tiene «un papel» en el proceso para asegurar «el cambio» político en la nación suramericana.

González Urrutia y Machado, así como la coalición opositora, aseguran contar con el 85,18 % de las actas electorales emitidas el día de las presidenciales y recogidas por miles de ciudadanos que participaron como testigos y miembros de mesa, las cuales, insisten, prueban la victoria del opositor, mientras que el chavismo asegura que son falsas. EFE

