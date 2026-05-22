Machado se encuentra en Panamá y se reunirá con migrantes venezolanos y Mulino

3 minutos

Ciudad de Panamá, 22 may (EFE).- La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, se encuentra en Panamá para una visita que concluirá el próximo lunes, en la que se reunirá con la comunidad venezolana y con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Machado, cuya llegada se había anunciado para este viernes, arribó anoche a Panamá, un país donde, como recordó en una palabras ofrecidas en el aeropuerto internacional de Tocumen, se encuentran resguardadas las actas de votación que la oposición venezolana asegura acreditan su victoria contundente en los comicios del 28 de julio de 2024.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo, proclamó entonces el triunfo de Nicolás Maduro – capturado por EE.UU. enero pasado bajo cargos de narcotráfico – como presidente reelegido en esos comicios sin mostrar las actas electorales que lo demuestran.

«Llevamos a Panamá en el corazón. Ustedes tienen aquí resguardadas nuestras actas, nuestro tesoro, que es la expresión de la voluntad, de la soberanía. Detrás de esas actas hay vidas enteras, gente que arriesgó, luchó, que lloró por cuidarlas. Y cuando sentíamos que estaban en riesgo en Venezuela, buscamos un país que representara ese segundo hogar, que nos las cuidara, que nos las protegiera y es Panamá», declaró Machado en el aeropuerto, según publicó este viernes el diario La Prensa.

De acuerdo con la información difundida por la oposición venezolana, este viaje de Machado a Panamá forma parte de una gira internacional que busca consolidar apoyos y coordinar esfuerzos de cara a una transición democrática en Venezuela.

Se ha anunciado que Machado sostendrá un encuentro con la comunidad venezolana en Panamá y también con la prensa este sábado, y que el próximo lunes se reunirá en privado con el presidente Mulino.

«Hace como tres semanas, ella me pidió una cita. La vamos a tener el lunes en algún momento en la mañana, no hay nada en agenda. Simplemente (…) quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela. Pero hasta ahí», afirmó el gobernante panameño el jueves en su conferencia de prensa semanal.

«Entiendo que ella se va a reunir con la comunidad venezolana en Panamá, lo cual es lógico, pero más nada», agregó Mulino.

La situación venezolana «es un problema que nos sigue preocupando» y Panamá, «en conjunto con la región» hará todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible», sostuvo el presidente panameño. EFE

gf/nvm