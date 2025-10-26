Machado se solidariza con López ante «atroz amenaza» de retirar su nacionalidad venezolana

Caracas, 26 oct (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado se solidarizó este domingo con el antichavista Leopoldo López ante la que tachó de «atroz amenaza» del Gobierno de Nicolás Maduro, quien solicitó al Supremo retirar la nacionalidad al político, pese a que la Constitución lo prohíbe.

Machado advirtió que «cada hora que pasa el régimen aumenta la represión contra todos los venezolanos, dentro y fuera del país», según dijo en un mensaje en X.

«Por más de 20 años han actuado con absoluta crueldad e impunidad y creyéndose intocables. En esta hora, mantengamos el foco en la meta: vamos a liberar a Venezuela, a asegurar una transición ordenada y pacífica, y a construir un país extraordinario, donde todas nuestras familias vivan por fin unidas», agregó la nobel de la Paz.

El viernes, Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para «retirar la nacionalidad» a López, a quien acusa de pedir una «invasión militar», además de hacer «promoción permanente del bloqueo económico» y un «llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros», según informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

En un comunicado, la funcionaria anunció que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederían «de inmediato» a la anulación del pasaporte del opositor.

No obstante, la Constitución, en su artículo 35, establece que los venezolanos por nacimiento «no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad», y solo la concedida por naturalización «podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley».

El líder chavista hace esta solicitud en medio de la tensión con EE.UU. por el despliegue militar de Washington en el mar Caribe y la amenaza de acciones en el territorio venezolano.

En respuesta, López, exiliado en Madrid desde 2020, señaló que él sería «el primer ciudadano nacido en Venezuela» al que se le aplicaría este tipo de medida.

En declaraciones a EFE, López dijo que Maduro está «arrinconado» y quiere poner un «dique de amenaza» a quienes apoyan la libertad en su país.

El líder opositor Edmundo González Urrutia, también exiliado en España, rechazó la intención del gobernante venezolano, al subrayar que «vulnera los principios más básicos del derecho internacional».

La solicitud de Maduro se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la «presión» de EE.UU., además de que avala un ataque en suelo venezolano que acabe con Maduro.

En una entrevista con EFE en Madrid, el opositor aseguró que, a su juicio, se debería «avanzar a objetivos dentro del territorio nacional». EFE

