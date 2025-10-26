Machado se solidariza con López ante «atroz amenaza» de retirar su nacionalidad venezolana

2 minutos

Caracas, 26 oct (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado se solidarizó este domingo con el antichavista Leopoldo López ante la que tachó de «atroz amenaza» del Gobierno de Nicolás Maduro, quien solicitó al Supremo retirar la nacionalidad al político, pese a que la Constitución lo prohíbe.

En X, Machado advirtió que «cada hora que pasa, el régimen aumenta la represión contra todos los venezolanos, dentro y fuera del país».

«Por más de 20 años han actuado con absoluta crueldad e impunidad y creyéndose intocables. En esta hora, mantengamos el foco en la meta: vamos a liberar a Venezuela, a asegurar una transición ordenada y pacífica, y a construir un país extraordinario, donde todas nuestras familias vivan por fin unidas», agregó la también Nobel de la Paz de este año 2025.

El viernes, Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para «retirar la nacionalidad» a López, a quien acusa de pedir una «invasión militar», además de hacer «promoción permanente del bloqueo económico» y un «llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros», según informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

La solicitud de Maduro se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en Venezuela y de que avalara un ataque en suelo venezolano que acabe con Maduro.

En una entrevista con EFE en Madrid, el opositor aseguró que, a su juicio, el Ejército estadounidense debería «avanzar a objetivos dentro del territorio nacional».

A raíz de estas declaraciones, el Gobierno venezolano anunció que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederían «de inmediato» a la anulación del pasaporte de López.

No obstante, la Constitución, en su artículo 35, establece que los venezolanos por nacimiento «no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad» y solo la concedida por naturalización podrá ser revocada.

El líder chavista hace esta solicitud en medio de la tensión con EE.UU. por el despliegue naval en el mar Caribe y la amenaza de incursiones militares en el territorio venezolano.

En respuesta, López, exiliado en Madrid desde 2020, señaló que él sería «el primer ciudadano nacido en Venezuela» al que se le aplicaría este tipo de medida. EFE

csm/mrs