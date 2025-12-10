Machado viaja a Oslo pero no llegará a recoger el Nobel de la Paz

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a tiempo para recibir este miércoles el Nobel de la Paz, que recogerá su hija, anunció el instituto noruego que otorga el galardón.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo. La dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses, en ocasión de una protesta en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.

Este miércoles, el Instituto Nobel indicó que Machado está «a salvo» y que viajaría a la capital noruega, pero que «no podrá llegar a la ceremonia» de entrega del premio.

«Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana», precisó a la AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, la representará en la ceremonia y pronunciará el discurso en su nombre, agregó.

El fin de semana, el Instituto Nobel anunció que Machado recibiría en persona el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. También organizó el martes una rueda de prensa y entrevistas con distintos medios internacionales, que terminaron siendo canceladas.

Familiares y aliados de Machado en Oslo dijeron a AFP en que confiaban verla en la ciudad noruega, adonde se han desplazado decenas de venezolanos exiliados y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.

Su exjefa de campaña, Magalli Meda, dejó entender el martes que la opositora ya había salido de Venezuela. «Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio», dijo Meda en un comunicado publicado en X.

– Otros ganadores ausentes –

La ceremonia de entrega del Nobel está programada para las 13H00 (12H00 GMT) en la Municipalidad de Oslo. Además de recibir el premio de su madre, Ana Corina Machado también pronunciará «el discurso que María Corina misma ha escrito», dijo el director del Instituto.

Mientras el Nobel de la Paz se entregará en Oslo, los de Literatura, Medicina, Física, Química y Economía se otorgarán en Estocolmo, la capital de Suecia.

No es la primera vez que un ganador del galardón de la paz no puede acudir a la entrega de los premios. Ya ocurrió con la iraní Narges Mohammadi (2023), el chino Liu Xiaobo (2010) o la birmana Aung San Suu Kyi (1991).

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a la AFP que Machado sería considerada «fugitiva» si abandonaba su país, donde se le acusa de «actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo».

Su llegada a Oslo plantearía, por tanto, la espinosa cuestión de su regreso a Venezuela o de su capacidad para liderar a la oposición venezolana desde un hipotético exilio.

«Corre el riesgo de ser arrestada si regresa, aunque las autoridades han mostrado más moderación con ella que con muchos otros, porque un arresto tendría un simbolismo muy fuerte», analiza Benedicte Bull, profesora especialista en América Latina en la Universidad de Oslo.

Por otro lado, «es la líder indiscutible de la oposición, pero si permanece mucho tiempo en el exilio, creo que eso cambiará y perderá progresivamente influencia política», añadió.

– Afinidad con Trump –

En octubre, el Comité Nobel otorgó el galardón a esta ingeniera de formación por sus esfuerzos en favor de «una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia» en Venezuela.

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

El mandatario republicano ordenó un importante despliegue militar en el Caribe que ha llevado a varios ataques estadounidenses contra presuntas «narcolanchas» que han dejado 87 muertos.

Por su parte, Maduro asegura que el verdadero objetivo de estas operaciones es derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.

