Machado y coalición se reúnen para evaluar vía de diálogo entre sector opositor y chavismo

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Caracas, 15 jul (EFE).- Los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron este miércoles con la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para evaluar la vía de diálogo que acordó el Parlamento y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo en 2015.

Una fuente cercana a la PUD, que pidió anonimato, dijo a EFE que el encuentro se dio, sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado o si los dirigentes políticos llegaron a algún acuerdo ante este nuevo proceso que empezará formalmente el próximo 1 de agosto.

Hasta la publicación de esta nota, ni Machado, ni González Urrutia ni la PUD publicaron información sobre esta reunión.

En la víspera, el partido Vente Venezuela, liderado por Machado, informó -a través de un comunicado- sobre la convocatoria a este encuentro, que tenía como objetivo «reunir información» sobre la vía de diálogo anunciada y «definir una posición pública al respecto».

Este pronunciamiento se dio luego de que el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo en 2015 anunciara el comienzo de un plan de trabajo el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país.

Las conversaciones entre ambas partes habían comenzado el pasado 18 de junio, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, se reunió con Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, de mayoría opositora, y que es apoyado por Estados Unidos.

La AN publicó en redes sociales un breve comunicado que señala que el plan tiene como objetivo el «fortalecimiento de la democracia», así como «enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico».

Por su parte, el grupo opositor explicó que se trata de una «hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional», con el fin de comenzar «la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades».

Este comunicado fue compartido por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en X.

Este miércoles, el secretario general de Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, dijo que esta nueva vía de diálogo incluye a «un sector importante de la oposición» del país suramericano y que «abre un abanico de posibilidades» para lograr «un cambio político en el país».

«Que Dinorah Figuera haya sido llamada, incorporada a esto, que va a trabajar en conjunto con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobierno de EE.UU., abre un abanico de posibilidades que ojalá inicie el proceso de reestructuración, reinstitucionalización y recuperación económica», señaló el exdiputado citado en nota de prensa. EFE

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