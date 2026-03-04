Machado y Wells reciben su primera cédula que los acredita como dominicanos

Santo Domingo, 4 mar (EFE).- El tercera base Manny Machado y el receptor Austin Wells obtuvieron por primera vez la cédula dominicana durante un acto celebrado por la Junta Central Electoral (JCE), para la entrega del nuevo documento a los jugadores que integran el equipo que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol.

Machado y Wells nacieron en Estados Unidos de padre y madre dominicanos, respectivamente.

La JCE informó en una nota que entregó el nuevo documento de identidad a todos los miembros del equipo, incluyendo a los dirigentes del cuerpo y técnico y a responsables de otras áreas.

La jornada estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, el miembro titular Rafael Armando Vallejo Santelises y la directora de Comunicaciones, Suedi León Jiménez.

Con esta iniciativa, la JCE continúa con su cronograma de renovación progresiva, controlada y limitada, que ya ha alcanzado a figuras del Salón de la Fama de Cooperstown (Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz), así como también a otros sectores estratégicos de la sociedad dominicana.EFE

