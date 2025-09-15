Machu Picchu puede perder el título de ‘Nueva Maravilla del Mundo’, advierte New 7 Wonders

Lima, 15 sep (EFE).- La ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú, puede perder su título de ‘Nueva Maravilla del Mundo’ si se mantienen problemas como la alta presión del turismo sin gestión sostenible, el incremento de precios, el riesgo de afectación al patrimonio histórico y prácticas irregulares vinculadas a la venta de entradas, advirtió la organización ‘New 7 Wonders’.

La organización señaló, en un comunicado difundido este lunes por medios locales de Perú, que «los principales responsables de la toma de decisiones» a nivel del Gobierno nacional, local y del Congreso peruano «han recibido desde hace tiempo» sus propuestas para «implementar un plan estratégico de transformación de Machu Picchu».

«La permanencia, justificable y creíble, de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo bajo nuestra jurisdicción depende de ello, lo cual sigue siendo nuestro objetivo primordial», remarcó el comunicado, que fue suscrito el sábado pasado en Zurich por el director de la organización, Jean-Paul de la Fuente.

Recordó que Machu Picchu fue elegida por votación popular en internet en 2007 como una de las ‘Nuevas 7 Maravillas del Mundo’ y desde entonces ha sido «un símbolo de orgullo para el Perú y un patrimonio ‘New 7 Wonders’ de valor universal».

Tras agregar que la zona también es afectada en los últimos tiempos por «conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes», remarcó que esos factores «podrían seguir afectando la imagen del Perú» e incluso «comprometer la credibilidad de Machu Picchu» como una de las «nuevas 7 maravillas del mundo».

Por ese motivo, reiteró la importancia de «continuar trabajando en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión de Machu Picchu».

Incremento de visitantes y problemas de transporte

El ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, anunció el pasado viernes ante el Congreso peruano que el Gobierno proyecta que más de 1,5 millones de turistas pasen este 2025 por Machu Picchu, después de que ya se han vendido más de 1,4 millones de entradas desde el comienzo del año.

Esas cifras superan el pico histórico de turistas alcanzado en 2019, y Valencia las atribuyó a últimas mejoras en la gestión de la ciudadela, principalmente en la venta de entradas y la ampliación de los horarios de atención.

Machu Picchu admite actualmente hasta 4.500 visitantes diarios en la temporada regular, de noviembre a junio, y hasta 5.600 turistas por día en la temporada alta, de junio-noviembre.

Sin embargo, el mismo día que el ministro hizo estos anuncios se informó que el traslado de los nuevos autobuses para el transporte de turistas a la ciudadela quedó temporalmente suspendido al denunciarse un sabotaje en el tren que debía trasladarlos.

Las empresa Perú Rail, operadora de los trenes que llegan a la zona, denunció un presunto sabotaje en sus unidades y anunció que solo realizará la operación «cuando se tengan las garantías necesarias para un traslado seguro».

Los autobuses pertenecen a una nueva empresa que se adjudicó la concesión para el servicio de transporte desde el pueblo de Machu Picchu hasta el ingreso a la ciudadela, ubicada en lo alto de una montaña selvática de la región del Cusco, en el sur del país.

Ante esto, las comunidades de la zona han realizado protestas desde el pasado miércoles para denunciar la pasividad de las empresas y las autoridades para evitar que los turistas y visitantes sean afectados por la falta del transporte, lo que ha derivado en suspensiones de los trenes de pasajeros que llegan a Machu Picchu pueblo. EFE

