Macky Sall, exlíder senegalés, se une a Grossi y Bachelet como candidato a dirigir la ONU

2 minutos

Naciones Unidas, 2 mar (EFE).- Macky Sall, expresidente de Senegal, fue nominado por la República de Burundi como candidato para suceder a António Guterres como secretario general de la ONU, según explicó este lunes La Niece Collins, portavoz de la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock.

El senegalés, que ejerció como presidente de su país desde 2012 a 2024, fue presentado este lunes oficialmente por Burundi.

Sall, que es geólogo de formación, fue también primer ministro, presidente de la Asamblea Nacional y alcalde de su ciudad natal, Fatick.

Su mandato destacó por aplicar una modernización económica en el país basada en un pensamiento liberal centrado en atraer inversión privada. Aun así, prioriza programas de inclusión social y reducción de la pobreza.

Su candidatura se suma a la del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, presentada por su país, y la de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, nominada por el Gobierno de Gabriel Boric y apoyada por México y Brasil.

Las elecciones para remplazar a Guterres, cuyo mandato acaba el 1 de enero de 2027, tendrán lugar a finales de año.

Al despedirse, el diplomático portugués pondrá fin a dos mandatos consecutivos de cinco años.

Muy probablemente pasará el testigo a un sucesor latinoamericano, si se cumple la regla no escrita de rotación regional de este cargo, que correspondería a continuación a América Latina.

Además de los nombres ya anunciados, suenan como posibles candidatas Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL, y Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda. EFE

ecs/jco/mgr