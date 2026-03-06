Macrón habla con líderes de Siria y Líbano para evitar que el conflicto se «extienda más»

Redacción internacional, 6 mar (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló este viernes con los líderes de Siria, Ahmed al Sharaa, y de Líbano, Joseph Aoun, y les aseguró que trabaja «para evitar que el conflicto (en Oriente Medio) se extienda más en la región», además de que se debe respetar la soberanía e integridad de los dos ambos países.

Macrón, quien anunció en un mensaje en X su conversación con ambos presidentes, aseguró que «Francia trabaja con sus socios para evitar que el conflicto se extienda más en la región».

«Se debe respetar la soberanía y la integridad territorial de Siria y del Líbano, así como de todos los países de la región. Los continuos esfuerzos de desestabilización no pueden dar cabida al terrorismo. Francia garantizará que así sea», dijo el mandatario galo.

Macrón «condenó enérgicamente» el «inaceptable ataque» de hoy contra miembros de la misión de paz de la ONU en el Líbano (Finul) donde al menos tres soldados ghaneses resultaron heridos, en medio de los choques entre Israel y el grupo chií Hizbulá, en el primer incidente contra los cascos azules desde el inicio de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, y posteriores bombardeos de Israel en Líbano.

El mandatario europeo resaltó el papel de la Finul, «clave en la estabilización del sur del Líbano», y reiteró el compromiso de su país con la misión de la ONU.

El presidente Ahmed al Sharaa habló hoy con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, sobre el reciente despliegue militar en las zonas fronterizas por «motivos de seguridad», después de que algunos medios hablaran de preparativos para una ofensiva contra el grupo chií libanés de Hizbulá.

Macron había anunciado este jueves un plan para acabar con las actividades militares de Hizbulá, al tiempo que prometió el envío de ayuda militar al Ejército libanés.

De igual forma en un mensaje en sus redes sociales aseguró que ha mantenido contactos al más alto nivel con Estados Unidos, Israel y Líbano, para «establecer un plan con vistas a poner fin a las operaciones militares que Hizbulá e Israel llevan a cabo actualmente a ambos lados de la frontera». EFE

