Macrón saluda las nuevas sanciones para «aumentar la presión» contra Rusia

2 minutos

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, acogió este jueves con satisfacción las nuevas sanciones adoptadas por Estados Unidos y las acordadas por la Unión Europea (UE) para «aumentar la presión» contra Rusia y lograr que acepte un alto el fuego «inmediato e incondicional» en Ucrania.

«Acojo con satisfacción la adopción de nuevas sanciones por parte de los Estados Unidos y las acordadas hoy por la Unión Europea. La paz es esencial», dijo Macron en un mensaje en sus redes sociales tras mantener una reunión bilateral hoy con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en los márgenes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra en Bruselas.

El jefe de Estado francés subrayó que su país sigue apoyando a Ucrania para encontrar el camino hacia una paz justa y duradera, junto con sus socios europeos y en estrecha colaboración con Estados Unidos.

«Mientras Rusia sigue oponiéndose a un alto el fuego inmediato e incondicional, estamos decididos a aumentar la presión sobre Moscú», remarcó Macron.

La UE logró hoy un acuerdo político sobre el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que avanza a 2027, un año antes de lo previsto, el veto al transporte del gas natural licuado (GNL) y amplía sanciones contra la flota fantasma rusa que ayuda a que el país esquive el tope a su petróleo.

Zelenski, invitado a la cumbre europea, celebró las nuevas sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado contra Rusia, pero les pidió que sigan presionando a Putin para que acepte un alto el fuego.

Los líderes de la Unión Europea comenzaron este jueves una cumbre en la que esperan acercar posiciones sobre el uso del efectivo generado por los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania, mientras Bélgica mantiene reservas al ser el país que más alberga esos fondos y más expuesto a posibles represalias de Moscú. EFE

cat/pddp