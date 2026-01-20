Macron, a la UE: «No debemos tener dudas» en usar el mecanismo anticoerción europeo

Davos (Suiza)/París, 20 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este martes a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando «no somos respetados y no se respetan las reglas del juego».

«No debemos dudar tener dudas en usarlo», dijo Macron en su discurso en el Foro de Davos al referirse al mecanismo anticoerción, conocido como «bazuca comercial», del que la UE se dotó a finales de 2023 y aún no ha sido estrenado.

«Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego», continuó el presidente francés, que apostó por respetar una «preferencia europea». EFE

