Macron, a los 10 años del 13N: «Haremos todo lo posible para impedir nuevos atentados»

París, 13 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que Francia «hará todo lo posible para evitar» nuevos atentados terroristas justo cuando se cumple una década de los del 13 de noviembre de 2015 que se cobraron en París 132 víctimas y centenas de heridos.

En el acto final de homenaje a las víctimas de los ataques, Macron recordó que en los últimos diez años se desbarataron 85 atentados, seis de ellos este 2025.

«No han sido víctimas de una abstracción vaga, han sido asesinados por terroristas con una ideología islamista identificada, activa, con zonas de influencia (…) Ese yihadismo lo hemos intentado sofocar, pero él ha renacido de una forma más imprevisible, insidiosa, más difícil de detectar», alertó.

El presidente francés señaló Oriente Medio, el Asia Central y del cuerno de África como áreas en las que esa nueva forma de yihadismo está renaciendo. «La vigilancia es permanente en cada uno de esos lugares», aseveró.

Para Macron, Francia «se ha fortificado» desde hace 10 años, «con medidas sin precedentes» adoptadas desde 2015, como el endurecimiento de los controles fronterizos, los cierres de ciertos lugares de culto y «programas de erradicación» de discursos radicales que eviten a ciertas personas de pasar al acto terrorista.

El presidente recordó que los fallecidos en los ataques tenían 17 nacionalidades diferentes. «A los ojos de los asesinos, todos ellos eran hijos de Francia». EFE

