Macron, en el Charles de Gaulle: Francia no participa en el conflicto en curso en O. Medio

París, 9 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes a la tripulación del portaaviones Charles de Gaulle que Francia no participa en el conflicto en curso en Oriente Medio, al tiempo que afirmó que «no hay ninguna indicación de que esta guerra vaya a terminar en los próximos días».

«No participamos en un conflicto en curso», afirmó en un breve discurso a los miembros de la tripulación del portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle frente a las costas de Creta.

En tanto que comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, señaló que la presencia del Charles de Gaulle en el Mediterráneo oriental, decidida por él mismo la semana pasada, obedece al objetivo de proteger a los casi 400.000 franceses en la región y a los aliados con los que Francia tiene acuerdos de defensa.

Busca igualmente «coordinar una maniobra más amplia, también totalmente pacífica y defensiva», de preservación de la «seguridad marítima».

Esa operación de defensa del comercio marítimo, dijo, es importante para los países aliados, para los intereses de Francia y para «permitir el flujo de petróleo y gas».

«Su presencia aquí hoy demuestra la fuerza de Francia, una potencia de equilibrio y paz. También demuestra la fuerza de una potencia europea que sabe organizar y coordinar la presencia de varias otras naciones europeas, y eso es precisamente lo que consolidaremos en los próximos días, semanas y quizás meses», concluyó.

A preguntas de los periodistas que le acompañaron al viaje a la zona, Macron señaló que la situación es «volátil» y que Francia había continuado con las «intercepciones» de ataques en los últimos días para proteger a sus socios afectados por la guerra en Oriente Medio.

Agregó que los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán por sí solos no serían suficientes para lograr un cambio de régimen profundo en Irán.

«No creo que podamos lograr cambios profundos en el régimen o el sistema político solo mediante bombardeos», consideró el presidente francés al vaticinar que el conflicto en esta fase «intensa» durará «quizás varias semanas».

Todo dependerá del «desenlace final deseado». «Si el efecto final buscado es neutralizar las capacidades balísticas y navales (de Irán), es posible (que termine) en pocas semanas», dijo.

Macron quiso asegurar que Francia, «en este gran desorden», actúa de manera «estrictamente defensiva» y recalcó que «no inició este conflicto y no es parte en él».

Previamente, en un discurso en Chipre junto a los mandatarios de este país que ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE, y de Grecia, Macron anunció el envío de ocho nuevas fragatas a la zona, que se suman a otras dos enviadas la semana pasada, además del portaaviones de propulsión nuclear.

«Pocas Armadas son capaces de hacer lo que hemos hecho nosotros, con gran rapidez. Es un orgullo haberlo hecho con el conjunto de medios franceses y junto a otros países como Países Bajos, España y Grecia», dijo a bordo del Charles de Gaulle.EFE

