Macron, en el décimo aniversario del 13N: «Francia recuerda» y el dolor «permanece»

París, 13 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que «Francia recuerda» a las 132 victimas mortales y a todos los afectados por los atentados del 13 de noviembre de 2015 y subrayó que el dolor «permanece» diez años después de los peores ataques sufridos por el país tras la Segunda Guerra Mundial.

«10 años. El dolor permanece. En fraternidad, por las vidas truncadas, los heridos, las familias y los seres queridos, Francia recuerda», escribió Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

El jefe del Estado posteó ese mensaje poco antes de participar en las ceremonias ante el bar La Belle Equipe (21 fallecidos) y la sala de conciertos Bataclan, donde fueron asesinadas 90 personas aquella noche por un comando de tres yihadistas, que dispararon indiscriminadamente en un concierto de rock al que asistían 1.500 espectadores. EFE

