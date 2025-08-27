Macron, Merz y Tusk abren la puerta de la Unión Europea a Moldavia

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 27 ago (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, abrieron este miércoles las puertas de la Unión Europea (UE) a Moldavia, al que manifestaron su firme apoyo frente a las presiones de Rusia en el Día de la Independencia del país de la Unión Soviética.

«La UE no amenaza a nadie y respeta la soberanía de todos. Es una unión de prosperidad y de paz. No es, en absoluto, como la Unión Soviética», dijo Macron durante una rueda de prensa conjunta en Chisinau.

Dirigiéndose a su anfitrión, la presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, destacó que la UE «es una comunidad de valores» democráticos y de derechos humanos, que ha hecho una apuesta «clara» por el ingreso de Moldavia en la Unión.

Macron recordó que en el referéndum europeísta de 2024 los habitantes de la antigua república soviética apoyaron la adhesión frente a la oposición del Kremlin, que considera ahora a la Unión Europea su enemiga por apoyar a Ucrania.

«Los ciudadanos de Moldavia han entendido que la adhesión a la UE representa una oportunidad histórica para el futuro de su país, una oportunidad para la prosperidad y para la seguridad» que llevará a modernizar las infraestructuras y la economía y abrirá el país a un mercado de 450 millones de consumidores, subrayó.

Por su parte, Merz aseguró que «la puerta de la UE está abierta» para Moldavia, que es parte de la familia europea desde el punto de vista tanto geográfico como histórico.

Destacó que los países europeos seguirán apoyando las reformas en marcha en el país, de forma que en los próximos meses se inicie el primer capítulo de las negociaciones de ingreso.

También proclamó que la UE defenderá la libertad y soberanía de Moldavia, ya que es consciente del sufrimiento que ha supuesto «la guerra de agresión» lanzada por Rusia en la vecina Ucrania.

«Esta guerra tiene que terminar (…), pero no a cualquier precio», dijo, y añadió que el Kremlin quiere que, al igual que con Ucrania, Moldavia vuelva a su «esfera de influencia».

El canciller alemán advirtió que Bruselas no desea «la capitulación de Ucrania», ya que eso solo serviría para que el presidente ruso, Vladímir Putin, ganara tiempo para futuras intervenciones militares.

Por su parte, Tusk no dudó en calificar de «milagro» lo que ha hecho Moldavia en los últimos años pero, recordando la experiencia de Polonia, que tuvo que esperar hasta la caída de la URSS para ser libre, pidió a Sandu paciencia. EFE

