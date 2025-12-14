Macron, sobre atentado en Australia: «el odio antisemita que nos hiere a todos»

París, 14 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este domingo sus condolencias a Australia por el atentado «terrorista antisemita» perpetrado contra la comunidad judía en la festividad de Janucá y afirmó que «el odio antisemita nos hiere a todos, dondequiera que ataque».

Francia «comparte el dolor del pueblo australiano y seguirá luchando sin descanso contra el odio antisemita que nos hiere a todos, dondequiera que ataque», declaró Macron en sus redes sociales.

El jefe del Estado francés expresó así sus condolencias a las víctimas, heridos y allegados del «ataque terrorista antisemita que afectó hoy a familias que se reunían para celebrar Janucá en la famosa playa de Bondi».

La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo en la popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos, entre ellos uno de los tiradores, y 29 heridos ha sido «un ataque terrorista», que el gobierno local afirma fue dirigido «contra la comunidad judía». EFE

