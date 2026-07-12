Macron, sobre exemir de Catar: «Vivió como un gigante y se convierte hoy en una leyenda»

Compartir

1 minuto

París, 12 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este domingo sus condolencias por la muerte del exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, fallecido hoy a los 74 años, al que definió como un «hombre visionario» y un «gigante» que «se convierte hoy en una leyenda».

«Hombre visionario al servicio de las aspiraciones de su pueblo, vivió como un gigante y se convierte hoy en una leyenda», señaló Macron en un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su pésame a la familia Al Thani y al pueblo catarí.

El presidente francés destacó el papel de Al Thani durante sus 18 años de reinado, periodo en el que, según Macron, fue «el artífice incansable de la espectacular modernización de Catar en todos los ámbitos» y convirtió al país en «un actor reconocido y respetado mundialmente».

El jefe del Estado francés subrayó que Al Thani «trabajó para construir una relación fuerte y de confianza con Francia, al servicio de una visión compartida de los grandes desafíos regionales e internacionales».

Macron reafirmó finalmente ante el actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani, su voluntad de seguir profundizando la asociación estratégica entre Francia y Catar.

Al Thani, que falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (1995-2013), periodo en el que transformó el país en una potencia energética y elevó su perfil internacional.

En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al poder con tan solo 33 años. EFE

cat/fpa