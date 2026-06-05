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Macron, Starmer y Merz se reúnen domingo en Londres con Zelenski para coordinar su apoyo

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París, 5 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará a Londres el próximo domingo para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, antes de mantener un encuentro conjunto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes el Palacio del Elíseo.

Según la Presidencia francesa, la reunión permitirá a los cuatro dirigentes continuar la coordinación sobre el apoyo a Ucrania y las medidas destinadas a aumentar la presión sobre Rusia, en el marco de los esfuerzos europeos para respaldar a Kiev frente a la invasión rusa.

Los líderes también abordarán los trabajos en curso para avanzar hacia una paz «justa y duradera» en Ucrania y en el continente europeo, especialmente en el marco de la denominada Coalición de Voluntarios, indicó el Elíseo.

El anuncio se produce después de que Macron reafirmara este viernes, durante la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales celebrada en Tivat (Montenegro), la necesidad de mantener una presión colectiva sobre Moscú.

El mandatario francés había señalado que preveía reunirse con Zelenski «en los próximos días» en coordinación con Alemania y Reino Unido.

Macron señaló asimismo que los días 13 y 14 de julio reunirá en París a los países que participan en la Coalición de Voluntarios, coincidiendo con las celebraciones de la Fiesta Nacional francesa. EFE

cat/ac/rod

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