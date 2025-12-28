Macron: «Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad»

París, 28 dic (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó este domingo que la actriz y cantante Brigitte Bardot, fallecida los 91 años, encarnaba «una vida de libertad» que aportó «un brillo universal a Francia».

«Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo», dijo Macron, en un mensaje en ‘X’.

Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo su fundación. EFE

