Macron: «Con Groenlandia no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca»
Davos (Suiza)/París, 20 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes en el Foro Económico Mundial de Davos que los países europeos solo se han limitado a defender a un aliado, Dinamarca, frente a las ansias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia.
«Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca», dijo Macron en su discurso ante el Foro de Davos, en el que dijo a Trump que los aranceles con los que ha amenazado a los países que se oponen a su ambición son «inaceptables, sobre todo si se usan (por parte de Washington) para sacar una ventaja territorial». EFE
atc-cat/rcf
(Foto) (Vídeo)