Macron: «Cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa»

1 minuto

Nicosia/París, 9 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que cuando se ataca a Chipre, que en este semestre preside la Unión Europea, «se ataca a Europa».

En un discurso en Chipre junto a los mandatarios de ese país y de Grecia, Macron subrayó que la defensa de la isla mediterránea es «una cuestión esencial para su país, para su vecino, socio y amigo, Grecia, pero también para Francia y con ella, la Unión Europea».

«El primer objetivo de este viaje es mostrar plena solidaridad con Chipre, que la semana pasada fue blanco de varios ataques con drones y misiles. Cuando se ataca a Chipre se ataca a Europa», declaró Macron. EFE

cat/atc/jgb