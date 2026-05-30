Macron: «Edgar Morin era el humanismo hecho persona»

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París, 30 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, describió este sábado al intelectual francés Edgar Morin, fallecido a los 104 años, como «el humanismo hecho persona» y destacó «su amabilidad y su curiosidad».

«Soldado de la Resistencia, militante y hombre libre, escritor y pensador del siglo, defensor de la naturaleza y de los pueblos, Edgar Morin era el humanismo hecho persona. Con su amabilidad y su curiosidad, no dejaba de iluminarnos», declaró Macron, en un mensaje en ‘X’.

Morin, cuya muerte se produjo el viernes 29 de mayo, pero fue comunicada por su familia este sábado, es uno de los filósofos y sociólogos más destacados de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI y creador de la teoría del pensamiento complejo.

«Pensamiento complejo, vida fecunda, espíritu universal. Envío a sus seres queridos las condolencias de la Nación», agregó el presidente francés.

Estudiado en universidades del mundo entero, especialmente en las latinoamericanas, con obras como El Método (‘La Méthode’, seis volúmenes, 1977-2004), dedicó gran parte de su vida profesional a la docencia.

Impartió clases en Santiago de Chile en los 60 y también en San Diego (California, EE.UU.), donde estableció las bases de su teoría del pensamiento complejo, y fue director emérito del prestigioso Centro Nacional de Estudios Científicos (CNRS).

Otras de sus obras destacadas de Morin fueron La Rumeur d’Orléans’ (1969), una exploración sociológica sobre lo pernicioso del rumor; ‘Le Paradigme perdu: la nature humaine’ (1973), donde vincula biología y antropología; y ‘Vidal et les siens’ (1989), donde explora de los orígenes de su familia judía de origen griego. EFE

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