Macron: «El contribuyente francés no quiere pagar los estudios para el mundo entero»

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París, 12 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, justificó el notable aumento del coste de las matrículas de licenciaturas y máster en las universidades francesas para los estudiantes extranjeros de fuera de la UE, porque «el contribuyente francés no quiere pagar los estudios para el mundo entero».

«El contribuyente francés no quiere pagar los estudios para el mundo entero. Eso no pasa en ningún país del mundo, por eso, no puede seguir funcionando», declaró Macron, en una entrevista al canal France 24 desde Nairobi, al término de la histórica Cumbre África Adelante entre París y el continente africano.

El mandatario aclaró que, a pesar del aumento de matrículas a partir del próximo septiembre, que afectan a miles de estudiantes africanos, las universidades francesas serán «una de las más baratas del mundo», mucho más económicas, aseveró, que las de Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, China, India, Canadá o Italia.

Para un universitario extracomunitario en Francia sin una beca, las tasas de matrícula para el año académico 2026-2027 se multiplicarán por 16, de los 178 euros para una licenciatura a los 2.895 euros, y de los 254 para un máster a los 3.941 euros.

Macron aclaró que las universidades francesas podrán escoger a ciertos talentos africanos y que esas mismas instituciones podrán decidir «no cobrarles tasas de matrícula» universitaria. EFE

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