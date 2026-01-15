Macron: «Estamos al alcance de los misiles rusos»

3 minutos

París, 15 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este jueves de que los últimos ataques de Moscú en Ucrania muestran que Europa está «al alcance de los misiles rusos», al tiempo que presumió de que la coalición de voluntarios ha sido capaz de sustituir a Estados Unidos en su apoyo a Kiev.

En su discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas, Macron aseguró que el lanzamiento de un segundo misil Orechnik en Ucrania la pasada semana pone de manifiesto la creciente amenaza rusa, frente a la que pidió estar preparados.

«Los que pensaban que la amenaza rusa no nos afectaba, el mensaje es cristalino: estamos al alcance de sus misiles», dijo el presidente, que recordó que los Orechnik pueden llevar carga nuclear.

«Si queremos ser creíbles, los europeos tenemos que dotarnos de esas nuevas armas que cambiarán las cosas a corto plazo», indicó el presidente, que apeló a la cooperación con Alemania y Reino Unido para «avanzar en las capacidades de fuego de gran profundidad» para «incrementar la credibilidad y respaldar la disuasión nuclear», como ya ha hecho Rusia.

Macron, que pronunció el discurso en la base militar de Istres, en el sureste del país, reconoció un retraso en Europa en ciertas capacidades, como en los drones, puesto de manifiesto en la guerra de Ucrania, pero destacó su capacidad en otros terrenos, como en el de la inteligencia militar donde, presumió, Francia ha sustituido a Estados Unidos.

«Allí donde Ucrania era esencialmente dependiente de las capacidades de inteligencia de Estados Unidos hace un año, ahora los dos tercios son proporcionados por Francia», aseguró.

Macron destacó el éxito de la coalición de voluntarios formada para ayudar a Ucrania y que ha sido capaz, dijo, de sustituir el apoyo de Estados Unidos, que ha flaqueado desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

«La totalidad del apoyo a Ucrania, el 100 % de la financiación a Ucrania en su guerra de resistencia, procede de la coalición de voluntarios», agregó Macron, que consideró que es una señal fuerte al mundo de sus capacidades militares.

Al tiempo, destacó los avances de ese grupo de países, 34 tanto de la Unión Europea como otros, en las garantías de seguridad al país una vez que se alcance un alto el fuego en el país.

«Estamos enviando una señal fuerte a nuestros socios ucranianos, a los demás europeos y al mundo de que estamos listos. Estamos preparados para sustentar ese esfuerzo de resistencia. Estamos preparados para disuadir frente a nuevas agresiones y a mantener la paz en nuestro territorio», indicó.

Agregó que la coalición está en disposición de «garantizar la paz de manera creíble», con compromisos de control de la línea de alto el fuego, de regeneración del Ejército ucraniano y otras garantías de seguridad.

Para ello, destacó la creación «por primera vez en la historia» de un comando unificado franco-británico y se felicitó de haber obtenido el respaldo de Estados Unidos.

«Es un avance enorme e histórico que da crédito a la Europa de la defensa», dijo Macron, que señaló que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las capacidades militares en el Viejo Continente frente a «amenazas crecientes». EFE

lmpg/cat/alf

(foto) (vídeo)