The Swiss voice in the world since 1935

Macron: «ningún intento de anexión» de Gaza frenará el reconocimiento de Palestina

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 2 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este martes de que «ninguna ofensiva, ningún intento de anexión o de desplazamiento de poblaciones frenará» el reconocimiento de Palestina como Estado, en una alusión a los planes del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Asimismo, el presidente francés pidió a EE.UU. que «revierta» la decisión de denegar visados a los responsables palestinos de cara a la conferencia internacional en Nueva York del próximo 22 de septiembre acerca de la conveniencia de que haya un Estado de Palestina que conviva con el de Israel.

Macron publicó ambas declaraciones en un cuenta ‘X’ tras entrevistarse por teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, con quien co-presidirá ese encuentro.

«Varios otros países nos secundan (…) Juntos, hagamos de esta conferencia sobre una solución con dos Estados un cambio decisivo en favor de la paz y la seguridad de todos en la región», alegó el presidente francés.

Respecto la dificultad para que altos representantes palestinos estén presentes en Nueva York, el mandatario galo consideró «inaceptable la decisión estadounidense de no otorgar visados a los responsables palestinos».

«Pedimos -agregó- que se revierta esta medida y que se permita una representación palestina conforme a lo acordado».

Macron anunció el pasado julio que Francia reconocerá en septiembre a Palestina como Estado bajo ciertas condiciones, como la desmilitarización de Hamás.

Tras el movimiento de París, otras naciones de la esfera occidental se comprometieron también a reconocer a Palestina, entre ellas Canadá, Malta, el Reino Unido y Australia. Hasta el momento, son 148 los países que reconocen a Palestina (75 % de Estados miembros de la ONU). EFE

atc/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR