Macron: «ningún intento de anexión» de Gaza frenará el reconocimiento de Palestina

2 minutos

París, 2 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este martes de que «ninguna ofensiva, ningún intento de anexión o de desplazamiento de poblaciones frenará» el reconocimiento de Palestina como Estado, en una alusión a los planes del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Asimismo, el presidente francés pidió a EE.UU. que «revierta» la decisión de denegar visados a los responsables palestinos de cara a la conferencia internacional en Nueva York del próximo 22 de septiembre acerca de la conveniencia de que haya un Estado de Palestina que conviva con el de Israel.

Macron publicó ambas declaraciones en un cuenta ‘X’ tras entrevistarse por teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, con quien co-presidirá ese encuentro.

«Varios otros países nos secundan (…) Juntos, hagamos de esta conferencia sobre una solución con dos Estados un cambio decisivo en favor de la paz y la seguridad de todos en la región», alegó el presidente francés.

Respecto la dificultad para que altos representantes palestinos estén presentes en Nueva York, el mandatario galo consideró «inaceptable la decisión estadounidense de no otorgar visados a los responsables palestinos».

«Pedimos -agregó- que se revierta esta medida y que se permita una representación palestina conforme a lo acordado».

Macron anunció el pasado julio que Francia reconocerá en septiembre a Palestina como Estado bajo ciertas condiciones, como la desmilitarización de Hamás.

Tras el movimiento de París, otras naciones de la esfera occidental se comprometieron también a reconocer a Palestina, entre ellas Canadá, Malta, el Reino Unido y Australia. Hasta el momento, son 148 los países que reconocen a Palestina (75 % de Estados miembros de la ONU). EFE

atc/av