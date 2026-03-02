Macron: «No dudaré en usar el arma nuclear para proteger nuestros intereses vitales»

1 minuto

París, 2 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que no tendrá dudas en utilizar el armamento nuclear del país en caso de amenaza a los intereses vitales de Francia.

«Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales», aseguró el presidente en un discurso pronunciado en la base de los submarinos atómicos franceses. EFE

lmpg/cat/rcf

(Foto) (Vídeo)