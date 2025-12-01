Macron: «Seguiremos incrementando la presión contra Rusia en forma de sanciones»

París, 1 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que la Unión Europea trabaja en reforzar las sanciones contra Rusia para «que tenga menos fondos para financiar la guerra» contra Ucrania.

«En las próximas semanas la presión sobre Rusia será creciente para que tenga menos fondos para financiar la guerra», aseguró Macron, que mantuvo que los 27 trabajan sobre el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú y consideró que se ha avanzado sancionando las exportaciones de petróleo ruso y la ‘flota fantasma’ que burla esas sanciones. EFE

