Macron: África y Europa comparten la «batalla común» de lograr una «autonomía estratégica»

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Nairobi, 11 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que África y Europa libran la «batalla común» de lograr su propia «autonomía estratégica», en el marco del foro de negocios de la Cumbre África Adelante entre Francia y el continente africano, que se celebra en Nairobi.

«Creo que compartimos una lucha común, una batalla conjunta de inversión: construir nuestra autonomía estratégica para Europa y África. Y si la construimos juntos, seremos mucho más fuertes», declaró Macron durante un encuentro con jóvenes emprendedores en la Universidad de Nairobi, donde se desarrolla el citado foro.

Acompañado en el acto por el presidente keniano, William Ruto, Macron destacó que, para superar este desafío, es necesario construir infraestructura energética para dotar a los dos continentes de capacidad informática.

«No hay posibilidad de construir infraestructura de inteligencia artificial (IA) ni capacidad informática sin energía. Así que tenemos que construir muchas más instalaciones energéticas, renovables y nucleares, para desplegar la electrificación de uso común en Europa, electrificación para hogares y empresas en África», agregó el mandatario francés.

Otro de los retos comunes pasa por conseguir la retención de talento, a través de empleos de calidad, para asegurar que «se queden» en sus países y no se marchen.

«La historia de África -subrayó- es una gran historia, una historia fascinante. Y cuando miramos a Europa y África, hay pruebas de que esta lucha por la soberanía, la soberanía tecnológica, la soberanía de la IA, la soberanía cuántica, es común».

«Si fracasan -advirtió-, sus jóvenes se irán de África y no se resolverá el problema de la migración», subrayó.

Ruto, por su parte, coincidió en la importancia de contar con una buena base de infraestructura digital, para lo que pretende construir cinco centros de datos en todo el país, al mismo tiempo que se garantiza su accesibilidad.

«Ya estamos instalando 30.000 kilómetros de fibra óptica en Kenia para asegurar que cada rincón del país esté conectado. El futuro gira en torno a la tecnología, el futuro es digital y la IA estará en el centro de todo», agregó.

La primera jornada de la cumbre África Adelante, copresidida por Ruto y Macron y en la que se espera la asistencia de una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos, se centra este lunes en un foro de negocios.

Este martes, último día de la reunión, Macron y Ruto encabezarán la sesión política e institucional con los líderes africanos, que abordarán asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en esta cumbre -la primera de este tipo que acoge un país anglófono- nuevas alianzas estratégicas con África, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona. EFE

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