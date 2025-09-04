Macron: 26 países se han comprometido a desplegar tropas o estar presentes para Ucrania
París, 4 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que 26 países de la Coalición de Voluntarios se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a «estar presentes en tierra, mar o en los aires» para aportar garantías de seguridad a Kiev.
En una comparecencia ante la prensa al término de una reunión de este grupo de 35 aliados de Ucrania en París junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Macron insistió en que esa fuerza de reaseguro no pretende enfrascarse en ninguna guerra con Rusia, sino «garantizar la paz y aportar muy claramente una señal».
El objetivo de esas fuerzas, que no estarían en la primera línea de frente, es «prevenir cualquier nueva gran agresión» e implicar a esos 26 países «en la seguridad duradera de Ucrania». EFE
